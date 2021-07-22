Токио, 22 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Японская компания Toyota представила на европейском авторынке гибридный коммерческий автомобиль Toyota Yaris ECOVan. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Toyota Коммерческая версия хэтчбека Yaris

Новинка построена на базе Toyota Yaris четвертого поколения, который был представлен в 2020 году. Причем это единственная гибридная версия среди коммерческих легковых автомобилей японской марки.

Внутри Yaris ECOVan обеспечена большая грузовая площадь. Модель получила экологический знак ECO от DGT, который позволяет автомобилю свободно передвигаться по городам Европы, где ужесточены экологические нормы.

Экстерьер Yaris ECOVan мало чем отличается от стандартной версии Yaris. А вот в салоне убраны задние кресла и установлена перегородка между передними сиденьями и новым грузовым пространством.

Таким образом, объем багажного отделения новинки равен 720 л, а его длина составляет порядка 1242, 8 мм. При этом ширина равна минимум 866, 8 мм. Модель может перевозить грузы массой до 430 кг.

Ранее компания Toyota представила новый гибридный компактный хэтчбек Aqua.

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