Таллин, 22 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Осенью 2021 года в Эстонии вступают в силу поправки к закону об упаковке, которые позволят производителям и импортерам вин и крепкого алкоголя присоединиться к системе залоговой стоимости тары, а пунктам приема тары принимать пустые бутылки из-под вина и водки.

Об этом сообщил ERR, отметив, что и продавцы алкоголя, и приемные пункты пока не готовы к нововведению.

Так, объем обработки пустой тары фирмой Eesti Pandipakend в настоящий момент оценивается примерно в 350 млн единиц упаковки в год. Нововведение означает для фирмы четырехкратное увеличение объема, для которого пока нет мощностей.

«Нам потребуется от трех до шести месяцев для создания мощностей. В основном, вопрос заключается в линиях сбора тары, счетных машинах и в расширении складских поещений», — сообщил исполнительный директор компании Eesti Pandipakend Каупо Карба.

В свою очередь, руководство компании eDrinks, которая продает в Эстонии более полумиллиона бутылок вина в год, поддерживает новую возможность, способствующую сбору и повторному использованию тары.

Для розничного торговца присоединение к залоговой системе означает реорганизацию на складе и дополнительные расходы по маркированию бутылок залоговыми наклейками с соответствующими кодами.

«Мы должны упорядочить складское хозяйство. Часть продукции — без залоговой тары, часть — с залоговой, то есть добавятся определенные действия, чтобы мы могли отличать различную продукцию», — прокомментировал происходящее исполнительный директор eDrinks Индрек Ярма.

И приемные пункты, и продавцы алкоголя Эстонии убеждены в неизбежности введения новых требований, так как, по их словам, они чувствуют давление общественности в этом вопросе.