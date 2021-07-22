Уфа, 22 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Двух полицейских заподозрили в фальсификации доказательств и сбыте наркотиков в Уфе. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

По версии следствия, для намеренного завышения показателей своей работы и продвижения по службе фигуранты уголовного дела под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали в Уфе женщину по подозрению в незаконном хранении наркотиков, которая была непричастна к совершению данного преступления, о чем полицейским было известно.

«После чего, доставив задержанную в отдел полиции, под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности и последующего заключения ее под стражу, подозреваемые потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре. В последующем, на основании сфальсифицированных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту в отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Уфе было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ РФ по Башкирии. Расследование дела продолжается.