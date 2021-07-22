Таллин, 22 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В среду, 21 июля, пассажирский паром Toll на скорости врезался в причал порта Куйвасту (остров Сааремаа, западная Эстония), парому и причалу нанесены серьёзные повреждения. Об этом сообщил ERR со ссылкой на паромное предприятие TS Laevad.

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Из-за несчастного случая все забронированные на суда компании TS Laevad билеты аннулированы. Сообщается, что в результате столкновения полностью деформирована береговая рампа. Скорость судна достигала четыре морских узла (примерно 7,5 км/час).

На борту парома находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, она не пострадала. В то же время ее служебная автомашина получила легкие повреждения. Их характер не уточняется.

Второй работающий на линии Куйвасту — Виртсу паром Piret и замещающее судно меньших размеров Regula в четверг, 22 июля, будут курсировать по графику, однако весь транспорт будет проходить на борт паромов в порядке живой очереди, прежнее бронирование билетов из-за аварии отменено.