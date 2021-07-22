Пенза, 22 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В образовательные учреждения Пензенской области началась поставка нового оборудования. В рамках нацпроекта «Образование» в этом году современные ноутбуки и многофункциональные устройства получат 70 школ, сообщает минобразования области.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Первыми обрудование получили в средней школе №75/62 в Пензе. В учебном учреждении действуют два корпуса, где обучаются свыше тысячи детей. Новую технику планируют использовать не только на уроках информатики, но и на других предметах.

В период с 2022 по 2024 годы современное оборудование доставят еще в 155 школ и шесть коллеждей региона. В прошлом году ноутбуки и многофункциональные устройства получила 101 образовательная организация Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в рамках нацпроекта «Образование» появится первый в Поволжье школьный кванториум, который будет работать на базе лицея №2 в Пензе. Уже началась поставка оборудования: микроскопы, ноутбуки, 3-Д и лазерные принтеры, фотооборудование, квадрокоптеры. Первых учеников кванториум примет с 1 сентября.

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