Джакарта, 22 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в индонезийской провинции Лампунг, сообщает Detik.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Землетрясения в Индонезии

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 22 июля в 02:55 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 10 км от Танггамуса.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси.