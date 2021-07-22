В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 3,6
Джакарта, 22 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в индонезийской провинции Лампунг, сообщает Detik.
(сс) Department of Foreign Affairs and Trade
Землетрясения в Индонезии
По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 22 июля в 02:55 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в море в 10 км от Танггамуса.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Западный Сулавеси.