Москва, 22 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и Александр Розенбаум являются лучшими советскими и российскими бардами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Вертикаль». реж. Борис Дуров, Станислав Говорухин. 1967. СССР Владмир Высоцкий

При этом почти половина опрошенных (46%) с ответом затруднились.

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Российские граждане помнят Владимира Высоцкого как исполнителя и музыканта (40%), актёра (28%), поэта и автора песен (19%), Человека с большой буквы (8%) и барда (7%).

Редко встретишь человека, который бы не слышал его песни. Таких нашлось 4% опрошенных. При этом его композиции знает абсолютное большинство жителей страны (95%). 89% смотрели фильмы с его участием, 10% не видели этих фильмов. Половина респондентов (51%) призналась, что читала стихи и прозу Высоцкого, 48% с ними не знакомы, 39% смотрели спектакли с его участием, а 60% их не видели.

Напомним, в опросе ВЦИОМ в 2018 году жители России называли Владимира Высоцкого кумиром XX века наравне с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным и маршалом Победы Георгием Жуковым.