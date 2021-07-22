Уфа, 22 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Тела двух мужчин извлекли из водоемов в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Утопающий

Сообщается, что тело мужчины 1960 года рождения, который пропал 21 июля в г. Октябрьском, было извлечено спасателями из озера «Спартак» в необорудованном для купания месте.

Отмечается, что в Уфе на реке Белая в 300 метрах от стадиона Водник очевидцы извлекли тело мужчины. Сейчас стражи порядка устанавливают его личность. Тело было найдено в необорудованном для купания месте.

Сообщается, что в 2021 году на водных объектах погибли 125 человек, в том числе 14 детей.