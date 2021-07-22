Киев, 22 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Государственое бюро расследований (ГБР) Украины обязано возбудить уголовное дело и провести досудебное расследование вероятной государственной измены, которую мог совершить президент страны Владимир Зеленский и его окружение. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщил 22 июля телеканал «Суспильне».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По мнению заявителей, Зеленский и члены его окружения могли намеренно сорвать операцию украинских спецслужб по задержанию членов так называемой ЧВК «Вагнер».

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил в саботаже свою коллегу от фракции «Слуга народа» Марьяну Безуглую.

По его мнению, Безуглая препятствует работе временной следственной комиссии, которая должна расследовать инцидент с т.н. «вагнеровцами».