Омск, 22 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Строительство нового комплекса кадетского корпуса в Омске будет завершено к дню строителя, 8 августа, воспитанники этого образовательного учреждения начнут новый 2021−2022 учебный год уже в новых помещениях, с новой учебной базой. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ИА REGNUM Кадеты

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал готовность нового комплекса в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. К 1 сентября будут сданы учебный корпус с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовая, два спальных корпуса, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта. Общая площадь возводимых зданий составила свыше 58 тысяч квадратных метров, площадь благоустройства территории — более 125 тысяч квадратных метров.