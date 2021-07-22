Чернышенко объявил о запуске конкурса стартапов в сфере ИИ
Москва, 22 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Конкурс стартапов в сфере искусственного интеллекта объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает 22 июля сайт правительства России.
Размер гранта может достигать 20 млн рублей.
«Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку дата-сетов и аренду облачных сервисов», — приводит слова Чернышенко сайт правительства.
Зампред рассказал, что в правительстве рассчитывают получить на выходе зрелые решения для коммерциализации и внедрения в экономике.
По результатам проведения одного из трёх конкурсов «Старт-ИИ-1», «Старт-ИИ-2» и «Развитие ИИ» их победителям будут предоставлены гранты — до 4 млн, до 8 млн и до 20 млн рублей соответственно.
Участникам предложены следующие лоты: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта.