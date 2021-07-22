Москва, 22 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Конкурс стартапов в сфере искусственного интеллекта объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает 22 июля сайт правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Размер гранта может достигать 20 млн рублей.

«Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку дата-сетов и аренду облачных сервисов», — приводит слова Чернышенко сайт правительства.

Зампред рассказал, что в правительстве рассчитывают получить на выходе зрелые решения для коммерциализации и внедрения в экономике.

По результатам проведения одного из трёх конкурсов «Старт-ИИ-1», «Старт-ИИ-2» и «Развитие ИИ» их победителям будут предоставлены гранты — до 4 млн, до 8 млн и до 20 млн рублей соответственно.

Участникам предложены следующие лоты: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта.