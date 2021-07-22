Чебоксары, 22 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с широким общественным резонансом материалы прокурорской проверки по факту возгорания крыши пятиэтажного жилого дома в городе Новочебоксарске переданы в республиканские следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), сообщает 22 июля пресс-служба СУ СКР по региону.

21.mchs.gov.ru Пожар в Чувашии

Следствие в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе конкретных лиц, причастных к совершению данного преступления. Кроме того, будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание крыши здания, а также противопожарную безопасность. Проверяются различные версии возникновения пожара, причины которого будут установлены после проведения назначенной пожарно-технической экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, в городе Новочебоксарске по улице Советская в доме №14 около 18:00 14 июля произошло возгорание. Огонь охватил около 60% кровли. Были эвакуированы более 200 жильцов. В тушении задействовали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. В 19:30 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара предварительно оценили в 660 кв. метров.

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