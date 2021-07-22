Варшава, 22 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Польше удивлены соглашением Германии и США по российско-германскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в рамках брифинга 22 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Мюллер напомнил, что в Варшаве с самого начала строительства «Северного потока — 2» считали этот проект «геополитической игрой России» и не собираются отказываться от данной позиции «ни при каких обстоятельствах». Что касается соглашения Германии и США по поводу газопровода, пресс-секретарь польского правительства заявил, что это «неверное решение».

«К сожалению, в ЕС отсутствовала общая консолидированная реакция по поводу «Северного потока — 2». Несмотря на очевидные политические и геополитические угрозы, этот проект реализуется. Польша с самого начала выступала против него, пользуясь на протяжении многих месяцев поддержкой со стороны США. А сейчас мы удивлены решением Вашингтона смириться с этим проектом и стать, по сути, на сторону России и Германии», — сказал Петр Мюллер.

Ранее о достигнутом по «Северному потоку — 2» соглашению с Германией официально объявил Госдеп США.