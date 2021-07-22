Сеул, 22 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Сети обнародованы фотографии паркетника Hyundai Creta второго поколения для авторынка Бразилии. Снимки новинки размещены на странице Carsbysfs в социальной сети Instagram.

Instagram / Carsbysfs Паркетника Hyundai Creta второго поколения для авторынка Бразилии

Впервые компактный кроссовер Hyundai нового поколения появился на рынке КНР. В этой стране модель получила индекс ix25. Позже авто добралось до Африки, Индии, Мексики и стран Ближнего Востока. Теперь очередь дошла и до Бразилии.

Модель для рынка Бразилии имеет практически такой же дизайн, что и Creta для России. Отличительными особенностями нового автомобиля являются: решётка радиатора иной формы и новые бамперы. Кроме того, третий стоп-сигнал теперь расположен не на багажной двери, а на спойлере сверху.

В линейку силовых агрегатов новой модели входят: «атмосферник» объёмом 1,5 литра мощностью 115 л. с. и турбированная «четвёрка» 1.4 T-GDI производительностью 140 л. с. В Бразилии машина также получит однолитровый турбированный агрегат мощностью 120 л. с.

Ранее компания Hyundai провела премьеру нового седана Elantra N 2022 модельного года. В качестве силового агрегата у модели бензиновый турбомотор рабочим объёмом два литра производительностью 280 «лошадей» (392 Нм).

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