Москва, , 14:12 — REGNUM Соглашение между Германией и США по проекту «Северный поток — 2» содержит ряд пунктов, которые готова приветствовать Москва, однако отдельные формулировки вызывают категорическое неприятие. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 июля журналистам.

Московский Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Кремле совершенно не согласны с обвинением во «вредоносных действиях». Никакую агрессию Россия не проявляла ни на Украине, ни за её пределами.

«Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается», — подчеркнул Песков.

Россия была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности, она не пользуется энергоресурсами для политического давления и готова обсуждать газовый транзит через Украину и после 2024 года.

Россия в контексте продления транзита не упомянута, добавил Песков, это вызывает ощущение «без меня меня женили».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля США и Германия пришли к соглашению относительно проекта «Северный поток — 2». В Вашингтоне строительство газопровода продолжают считать распространением «российского злонамеренного геополитического влияния».

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