В Кремле раскритиковали один из пунктов соглашения США и ФРГ по СП-2
Москва, 22 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Соглашение между Германией и США по проекту «Северный поток — 2» содержит ряд пунктов, которые готова приветствовать Москва, однако отдельные формулировки вызывают категорическое неприятие. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 июля журналистам.
Так, в Кремле совершенно не согласны с обвинением во «вредоносных действиях». Никакую агрессию Россия не проявляла ни на Украине, ни за её пределами.
«Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается», — подчеркнул Песков.
Россия была и остаётся ответственным гарантом энергетической безопасности, она не пользуется энергоресурсами для политического давления и готова обсуждать газовый транзит через Украину и после 2024 года.
Россия в контексте продления транзита не упомянута, добавил Песков, это вызывает ощущение «без меня меня женили».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля США и Германия пришли к соглашению относительно проекта «Северный поток — 2». В Вашингтоне строительство газопровода продолжают считать распространением «российского злонамеренного геополитического влияния».
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