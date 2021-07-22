Элиста, 22 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Калмыкии суд рассмотрит дело о массовой драке с участием четверых подростков, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре РК 22 июля.

Feans Драка

Драка произошла 18 сентября 2020 года у фонтана «Мальчик и Дракон», расположенного рядом с домом правительства Калмыкии. Следователи полагают, что 20 человек, в том числе четверо подростков, вооружившись обрезками металлических труб, камней и бутылок, пытались таким образом выяснить отношения со сверстниками. В результате два человека были госпитализированы.

Уголовное дело о хулиганстве направлено в Элистинский городской суд.