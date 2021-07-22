Одесса, Украина, 22 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. После сильных ливней украинская Одесса оказалась на грани природной катастрофы. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов, сообщило 22 июля местное издание «Думская».

Omr.gov.ua Геннадий Труханов — мэр Одессы

Чиновник рассказал журналистам, что из-за дождя уровень воды в Хаджибейском лимане поднялся до уровня дамбы, которая защищает дорогу в районе Пересыпь. В случае продолжения дождя дамба может разрушиться, что угрожает полным затоплением некоторых районов города.

Труханов отметил, что в ближайшее время состоится экстренное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором обсудят сложившуюся ситуацию. Местные власти намерены вынести данный вопрос на уровень Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В издании отметили, что минувшей ночью в Одессе выпала двухмесячная норма осадков.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, из-за непогоды в стране погибли два человека, семеро получили травмы.