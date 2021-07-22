Москва, 22 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить вице-премьеров кураторами федеральных округов вовсе не означает никакой «вертикализации» власти. Об этом 22 июля заявил научный руководитель «Института региональных проблем» Дмитрий Журавлев, на пресс-конференции «Правительство будет курировать регионы. Новый вектор федеральной политики».

Government.ru Михаил Мишустин

«Нет никакой вертикализации власти. Когда не было курирующих вице-премьеров, все губернаторы все равно ходили к министру финансов с вопросом: «Денег дай». Поскольку 65% нашего бюджета находится в федеральном бюджете. И любые крупные проекты все равно требуют федеральной поддержки. Поэтому курирование правительством регионов было всегда. Сейчас речь идет не о том, что было изобретено что-то новое, а о том, что в этот процесс введен некий порядок. Когда стало понятно, кто конкретно ведет какой регион», — сказал Журавлев.

Поэтому, как полагает эксперт, речь не идет об усилении контроля.

«Вице-премьер не может сильно контролировать регионы, — сказал Журавлев. — Потому что в некоторых округах субъектов больше, чем у вице-премьера сотрудников в секретариате. У него совершенно другая задача — концентрировать ресурсы и организовывать реализацию крупных проектов. Об этом в документах сказано прямым текстом. А это невозможно без федеральных денег. И здесь как раз очень точно определено соотношение полпредов и вице-премьеров. У нас нет бюджетного уровня — округ. У полпредов своих денег нет. Кроме затрат на содержание аппарат. И полпред может собирать совещания, апеллировать к правительству к министрам, но не более. Он даже не может дать команду министрам. У него нет ресурсов для решения экономических проблем. Сегодня это контрольный орган. С широкой территориальной разверткой. Есть федеральные инспектора, есть прочие подразделения и полпредства. Но это все в плане мониторинга. Построить завод при помощи полпреда практически невозможно».

Как подчеркнул эксперт, вице-премьеры не могут контролировать округ так плотно, как это делает полпред.

«Потому что в самом маленьком полпредстве 98 сотрудников. А у вице-премьера в секретариате примерно 12. И сидит он в Москве. И поэтому, с одной стороны, полпред контролирует регион, определяет проблемы, а реализация экономических механизмов — она в руках вице-премьера. И это разделение объективно. Может быть, кто-то с кем-то чего-то не поделит. Поэтому эта реформа — это проявление, формализация того процесса, который шел давно. С момента создания полпредства. И говорить надо скорее не о вертикализации, а об упрощении коммуникации», — подытожил Журавлев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой пресс-конференции выступил генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов, который также высказался по поводу последних решений Мишустина.