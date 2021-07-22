Калуга, 22 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Калуге 22 июля состоялась церемония вручения дипломов выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2021 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужские выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров 2021 года

Дипломы выпускникам Президентской программы управленческих кадров вручили заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области, председатель региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций Калужской области Карина Башкатова и ректор КГУ им. К.Э. Циолковского Максим Казак. Обучение в рамках программы проходят руководители со стажем управленческой деятельности не менее трёх лет. Участие в проекте позволяет им пройти специальный курс переподготовки, получить профессиональные знания, участвовать в стажировке на ведущих российских и зарубежных предприятиях, установить контакты с коллегами, быть включенными в специализированную федеральную информационную базу данных, которая используется при формировании федерального и регионального кадрового резерва. Программа ориентирована не только на получение управленческие знаний, соответствующих международному уровню, и на развитие управленческих компетенций, но и на формирование лидерских качеств, которые позволят специалистам в дальнейшем эффективно осуществлять позитивные изменения в своей сфере деятельности.

В Калужской области проект реализуется с 1998 года на базе Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. За это время 1186 специалистов прошли здесь подготовку по программам менеджмента, маркетинга и управления персоналом. Из них 44 — в 2021 году. По статистике каждый четвертый выпускник программы получает повышение в должности, каждый второй — расширение полномочий в рамках прежней работы.