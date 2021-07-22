Чебоксары, 22 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Рабочий Чебоксарского троллейбусного управления получил смертельный удар током во время ремонта контактной сети, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии.

Cap.ru В троллейбусном парке Чебоксар

Несчастный случай произошел 20 июля около 23:40 (мск) в Чебоксарах. 51-летний электромонтер во время проведения работ по ремонту контактной сети линии на территории Чебоксарского троллейбусного управления получил удар током, от которого скончался на месте.

По данному факту организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются конкретные должностные лица организации, ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности. Будет дана оценка их действиям (бездействиям), также предстоит установить причины и условия, повлекшие смерть рабочего.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2020 года от удара током умер 12-летний мальчик, который недалеко от села Хыркасы Чебоксарского района забрался на металлическую вышку линии электропередач, где дотронулся до высоковольтных проводов.

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