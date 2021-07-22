Самара, 22 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. 301 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Сообщается, что всего в регионе выявили 72 946 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 2526 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть десяти таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 68 584 человека, в том числе в прошедшие сутки победили инфекцию 231 человек.