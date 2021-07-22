Москва, 22 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Военные действия вооружённых сил Украины против ополченцев Донбасса привели к гибели мирных жителей на сопредельных с Донбассом территориях регионов России. Об этом говорится в межгосударственной жалобе против Украины, поданной Генпрокуратурой России в ЕСПЧ.

ИА Красная Весна После обстрела

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В ведомстве отметили, что «государственная граница России и Украины не является преградой распространению страшных последствий гражданской войны на территорию Российской Федерации».

«В значительном количестве случаев жертвами обстрелов украинских военнослужащих с использованием оружия неизбирательного действия […] являлись российские мирные граждане, никаким образом не вовлеченные в участие в боевых действиях, проживающие в приграничных с территорией Украины населённых пунктах», — указано в жалобе.

Речь идёт о городах Ростовской области Новошахтинске и Донецке, Куйбышеве и других населённых пунктах.

Также, в результате обстрелов на границе погибли сотрудники контрольно-пропускных пунктов, уничтожено и повреждено имущество на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой против другого государства — Украины. Жалоба касается событий, произошедших после госпереворота в Киеве в 2014 году.

Россия требует от ЕСПЧ обязать Киев прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.