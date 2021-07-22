Нью-Йорк, США, 22 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Телеканал The CW опубликовал синопсис продолжения пятого сезона сериала «Ривердэйл». Об этом 22 июля сообщает портал Comicbook.

Цитата из т/с «Ривердэйл». реж Роб Шейденгланц. 2017. США

Арчибальд Эндрюс (Кей Джей Апа) будет дальше разбираться с последствиями побега из тюрьмы. Табита Тейт (Эринн Уэстбрук) обратится к Бетти (Лили Рейнхарт) за помощью, после того, как поймёт, что Джагхед (Коул Спроус) пропал. Шеррил Блоссом (Мэделин Петш) будет подозревать, что Пенелопа (Натали Болтт) умалчивает о своих истинных намерениях.

Напомним, премьера пятого сезона «Ривердэйла» состоялась 21 января 2021 года. The CW 3 февраля 2021-го объявил о своём решении продлить шоу на шестой сезон.