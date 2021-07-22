Берлин, 22 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Российская сторона никогда не использовала энергоносители как «оружие» или инструмент давления, и потому стилистика соглашения между Германией и США по «Северному потоку — 2» является неприемлемой. Об этом 22 июля заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Mid.ru Сергей Нечаев

По словам российского дипломата, которые приводит ТАСС, российская сторона крайне удивлена содержанием и тональностью обнародованного 21 июля «Совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей», так как этот документ «наполнен одиозными пассажами об «агрессии и деструктивной деятельности» России».

«Озвучиваются угрозы «наказания» нашей страны за использование энергоносителей в качестве «оружия» посредством введения новых санкций и использования «иных инструментов», — сказал он.

Также Нечаев отметил, что в этом соглашении, по сути, выдвигается ультиматум о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после окончания срока действия нынешних договоренностей, которые истекают в 2024 году, на срок до 10 лет и предлагается начать для этого переговоры в кратчайшие сроки.

«Полагаем такую стилистику международного общения неприемлемой. Россия никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия» и инструмента давления», — добавил посол России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе пресс-конференции в Берлине, что договоренность между Германией и США по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») не устраняет все разногласия по этому проекту, хотя является хорошим шагом вперёд.