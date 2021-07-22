Москва, 22 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Закон об иностранных агентах подвергается нападкам, следовательно, его применение болезненно для недругов России. Об этом заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов заявил 22 июля на заседании рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Государственную думу РФ.

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Он назвал парадоксальной критику закона, который направлен на повышение транспарентности и осведомленности общества. Требования о маркировке контента преподносятся как некое проявление репрессивной сущности государственного аппарата, что абсолютно не так.

«Подобная критика может рассматриваться как определенное свидетельство болезненности мер для наших недругов», — сказал Гаврилов.

Критику распространяют недружественные силы, чьи интересы оказались ущемлены. Однако, напомнил дипломат, СМИ может продолжать работу и после признания иноагентом, ему придётся только указывать внешние источники финансирования.

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