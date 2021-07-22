Ново-Огарево, Московская область, 22 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В России работают над новыми контейнеровозами, которые позволят освоить новые морские транспортные пути. Об этом 22 июля заявил гендиректор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов на встрече президента России Владимира Путина с ним.

dniimf.ru Железнодорожные пути примыкающие к морскому порту

«Особое внимание уделяем коридору «Юг — Север». Прежде всего, это Каспий. Сегодня, в этом году, начинаем проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспий до Хельсинки. Тем самым мы будем открывать не зависящие от иностранцев пути», — заявил Рахманов.

Это, в частности, предполагает «возможность взять груз на севере Ирана либо на западе Китая и через порт Оля довезти до Хельсинки».

«От Оли до Хельсинки судно будет идти со скоростью 19 километров в час семь-восемь дней. И никаких сомалийских пиратов, никаких проблем с застрявшими пароходами в Суэцком канале», — указал он.