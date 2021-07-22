Москва, 22 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. На завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске правительство выделит 500 млн рублей, сообщил 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Решение принято по итогам поездки в Ставропольский край.

Мишустин уточнил, что выделение средств позволит завершить все работы по реконструкции уже в 2021 году. Всего будет приведено в порядок 3,5 гектара.

Будут созданы места для активного отдыха, приведены в надлежащее состояние общественные пространства, а в целом проспект станет более удобным для жителей и гостей курортного города.