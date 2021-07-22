Петрозаводск, , 13:58 — REGNUM Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обратился в правительство России с просьбой о выделении дополнительно 100 млн рублей, которые необходимы для борьбы с лесными пожарами, бушующими в регионе. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе главы республики.

Лесные пожары в Карелии ГУ МЧС по Республике Карелия

«Запрашиваемые средства пойдут на приобретение радиостанций, оплаты авиамониторинга для увеличения кратности патрулирования с воздуха, приобретение восьми гусеничных тракторов, а также на выплаты заработной платы лицам, задействованным в тушении лесных пожаров», — уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент в Карелии действует 30 природных пожаров на общей площади 8784,15 га. Крупные пожары продолжаются в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В борьбе с огнем задействованы 1199 человек и 209 единиц техники.

На тушении природного пожара вблизи населенного пункта Найстенъярви Суоярвского района работают три вертолёта, за прошедшие сутки ими было произведено 226 сбросов воды (более 971 тонны). К ликвидации пожара привлечено 419 человек и 69 единиц техники.

Напомним, с 20 июля по всей территории Карелии установлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Он продлится до 31 июля включительно. При этом запрет на посещение лесов сохраняется только в Суоярвском, Пряжинском, Муезерском и Сегежском районах.

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