Москва, 22 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддерживает унификацию подходов к вакцинам от COVID-19 во всём мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент в целом является сторонником унификации подходов [к вакцинам от COVID-19]», — сказал Песков.

Он напомнил о словах российского лидера о том, что «все действуют по своим собственным трекам»: «Это вовсе не ведет к повышению эффективности наших общих усилий. Поэтому, да, мы сторонники диалога и мы сторонники нахождения путей унификации подходов к вакцинам в глобальном масштабе».