Москва, 22 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. С начала 2021 года по май включительно в России был продан 66 641 подержанный минивэн (легковой автомобиль с однообъёмным кузовом и бескапотной или полутораобъёмной компоновкой, обычно — с тремя рядами сидений). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

M 93 Минивэн

Отмечается, что реализация минивэнов с пробегом в России выросла на 51,5%, чем за январь — май 2020 года.

Лидером рейтинга самых продаваемых минивэнов на вторичном авторынке России по итогам отчетного периода стала модель Lada Largus, чьи продажи выросли на 46%, до 14 344 экземпляров.

На второй строчке оказался Ford Fusion. За пять месяцев 2021 года в России был продан 4441 минивэн с пробегом данной модели (+29,3%).

Третью строчку занимает Nissan Note. Перепродажи этой модели в России выросли за отчетный период на 63%, до 5298 экземпляра.

Замыкают пятерку самых продаваемых минивэнов с пробегом в России Opel Zafira (3287 ед.; +29,5%) и Renault Megane (2759 шт.; +38%).

Напомним, за первое полугодие 2021 года продажи автомобилей премиум-класса на вторичном авторынке России выросли на 56% по сравнению с прошлым годом.

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