Калуга, 22 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области по результатам надзорной деятельности за первую половину 2021 года выявлено около 2 тыс. 300 нарушений закона. В результате прокурорского вмешательства ввиду утраты доверия уволено два государственных служащих, досрочно прекращены полномочия депутата, по итогам прокурорских проверок возбуждено 132 уголовных дела. Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы коллегии ведомства.

Prokuror-kaluga.ru На заседании коллегии прокуратуры Калужкой области

С начало года прокурорами области выявлено около 30 тыс. нарушений требований федерального законодательства, на незаконные правовые акты принесено около 2,5 тыс. протестов, внесено более 6,8 тыс. представлений, к различным видам ответственности привлечено более 7,4 тыс. лиц. Основным итогом защиты трудовых прав граждан явилась выплата свыше 145 млн рублей задолженности по заработной плате более 3,4 тыс. работникам, в отношении недобросовестных работодателей возбуждено восемь уголовных дел. Мерами реагирования восстановлены права более 1 600 семей, в которых воспитываются свыше двух тысячи несовершеннолетних, которым выплачено около 63 млн рублей. Защищены права более 1 800 медицинских работников, которым осуществлены выплаты на общую сумму свыше 34 млн рублей. Пресечены факты недостаточного оснащения более 20 коек для пациентов, больных COVID-19, кислородным оборудованием, использования трёх аппаратов ИВЛ в состоянии максимального износа. В 16 раз сокращено количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании (с 394 до 24). В зоне особого внимания находились вопросы защиты жилищных прав граждан. Региональное законодательство дополнено ещё одним механизмом защиты прав участников долевого строительства — предоставление застройщикам, обеспечившим восстановление прав пострадавших граждан, земельных участков. По мерам прокурорского реагирования жителям 30 домов произведён перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги.

За нарушения, повлекшие за собой перебои в поставке коммунальных ресурсов, свыше 30 ресурсоснабжающих организаций и их должностных лиц привлечены к административной ответственности. Погашены долги перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам в размере более 140 млн рублей. Активизирована работа по защите прав несовершеннолетних, восстановлены права 639 детей. Получили жилые помещения 74 лица из категории детей-сирот. В суды предъявлено 107 исковых заявлений с требованиями обеспечить сирот жильём.

По итогам заседания коллегии прокурор Калужской области Константин Жиляков потребовал от прокуроров обеспечения принципиальной и последовательной позиции в защите прав граждан, оказании реальной помощи людям.