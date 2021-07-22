Берлин, 22 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Договоренность между Германией и США по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») не устраняет все разногласия по этому проекту, хотя является хорошим шагом вперёд. Об этом 22 июля заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине.

Sven Mandel Ангела Меркель

«Я думаю, что соглашение с правительством США не цементирует разногласия, но оно и не устраняет всех разногласий. Они остаются, и это мы видели вчера по реакции», — сказала она.

При этом Меркель добавила, что теперь должен сделать ход американский Конгресс и отметила, что необходимо было установить определенные критерии, позволившие бы сохранить транзит газа через территорию Украины и не дающие России использовать энергоресурсы в качестве оружия.

«Российская сторона еще раз заявила, что не намерена использовать энергоресурсы как оружие. Это высказывание, здесь я ловлю на слове», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления.