Хух-Хото, Китай, 22 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Проливные дожди и наводнения затронули более 47 000 человек во Внутренней Монголии на севере Китая и затопили более 58 000 га сельскохозяйственных культур, сообщили 21 июля местные власти, передает агентство Синьхуа

Иван Айвазовский. Ливень.1897

По данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, сообщений о жертвах не поступало. Недавний ливень посеял хаос в 15 населенных пунктах близ города Хулун-Буир, что привело к прорыву двух плотин в городе 18 июля, сообщили в департаменте.

Власти эвакуировали жителей и направили персонал для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи на случай стихийных бедствий, а также для проверки безопасности плотин и проведения инспекций в районах ниже по течению для предотвращения вторичных бедствий.