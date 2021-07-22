Уфа, 22 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Двух мужчин заподозрили в разбойном нападении и убийстве таксиста в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Наталья Диева Такси

Сообщается, что 21 июля 2021 года стражи порядка получили сообщение о том, что таксист, который выехал по вызову в деревню Урмансты Дюртюлинского района, не выходит на связь, а его коллега заметил автомобиль пропавшего таксиста, за рулем которого находился другой мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Стражи порядка обнаружили такси рядом с деревней Миньязыбаш, в салоне которого находились двое мужчин, у одного из которых имелось несколько ранений.

По версии следствия, двое мужчин 56-и и 27-и лет, находясь в нетрезвом состоянии, решили совершить разбойное нападение на таксиста и завладеть его автомобилем, деньгами и другими ценностями. Следователи считают, что они вызвали такси, но первый таксист, раскрыв их намерения, оставил их на дороге и уехал.

В материалах уголовного дела указано, что подозреваемые вызвали второе такси, они попросили водителя остановиться и ударили его по голове. Следователи считают, что подозреваемые положили потерпевшего, который находился без сознания, на заднее сиденье и поехали на его автомобиле в сторону деревни Миньязыбаш.

По версии следствия, таксист пришел в себя и начал активно сопротивляться, в ходе потасовки 27-летний подозреваемый убил таксиста, перед этим таксист нанес фигуранту уголовного дела несколько ранений.

«В последующем, на похищенном автомобиле злоумышленники попытались скрыться, однако, раненый подозреваемый не справился с управлением, въехал в металлический столб и вскоре они оба были задержаны на месте ДТП сотрудниками ГИБДД. Тело потерпевшего был обнаружено в овраге в Чекмагушевском районе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Расследование дала продолжается.

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