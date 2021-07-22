Турочакский район, Алтай, 22 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Турочакском районе Республики Алтай организована доследственная проверка по факту гибели 45-летнего местного жителя и его 11-летнего племянника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, они утонули, переправляясь через реку Лебедь.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Трагедия произошла вечером 20 июля. Мужчина с ребёнком сплавлялись в одноместной надувной лодке вниз по течению реки.

«При ухудшении погодных условий сильным ветром перевернуло лодку, в результате чего людей стало сносить течением. Пострадавшим не удалось выбраться на берег», — отметили в управлении.

Тела погибших были найдены водолазами утром 22 июля и отправлены на экспертизу. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.