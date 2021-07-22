Москва, 22 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Учения по отключению российского сегмента интернета от глобальной сети являются актуальными в связи с ситуацией в мире. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нам известно, да, об этих учениях, они актуальны. Мы с вами видим, что мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты, и по-прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью», — сказал Песков.

По его словам, мир живёт в системе, преобладающим инструментом давления в которой являются санкции, и по этой причине необходимо «быть готовым ко всему, рассчитывая, естественно, на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь».