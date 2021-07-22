Киев, 22 июля 2021, 13:49 — REGNUM Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов в сфере образования — дипломов и научных степеней. Об этом сообщило 22 июля информационное агентство «УНИАН».
Документы подписали главы МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто перед началом совместной пресс-конференции в Киеве.
Во время подписания венгерский министр отметил, что данный вопрос не решался в течение семи лет.
Напомним, ранее Сийярто прибыл в Киев. Он намерен также посетить линию разграничения в Донбассе.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр иностранных дел Венгрии посетит Донбасс