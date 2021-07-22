Киев, , 13:49 — REGNUM Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов в сфере образования — дипломов и научных степеней. Об этом сообщило 22 июля информационное агентство «УНИАН».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто Mfa.gov.ua

Документы подписали главы МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто перед началом совместной пресс-конференции в Киеве.

Во время подписания венгерский министр отметил, что данный вопрос не решался в течение семи лет.

«Соглашение о признании дипломов и научных степеней свидетельствует о том, что нет нерешаемых проблем. Только надо много работать», — сказал он.

Напомним, ранее Сийярто прибыл в Киев. Он намерен также посетить линию разграничения в Донбассе.

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