Посёлок Игора, Ленинградская область, 22 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. На автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районеЛенинградской области в предстоящие выходные, 24 и 25 июля, пройдет третий этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). На старт выйдет около сотни лучших пилотов России. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба автодрома.

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В РСКГ примут участие многократные чемпионы России, чемпионы Европы, участники мировых автоспортивных соревнований и амбициозные дебютанты из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Сочи, Ленинградской и Московской областей, Чеченской республики и других регионов России. Они сразятся в семи разных классах — в том числе международном зачете Туринг (TCR Russia) и в зачете суперкаров (SMP GT4 Russia).

«Помимо боевых заездов болельщиков ожидают разнообразные развлечения от организаторов и партнеров», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году «Игора Драйв» планирует впервые принять на своей территории гонки «Формулы-1».