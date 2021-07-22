Москва, 22 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Половина российских туроператоров полностью закрыла долги перед туристами, которые в 2020 году не поехали отдыхать из-за пандемии коронавируса. При этом 80% туроператоров выполнили большую часть обязательств. Об этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила 22 июля журналистам.

Отдых в Турции

Она отметила, что работа с отраслью позволила предотвратить уход с рынка крупных игроков. Долги за минувший год сократились с 44 млрд до 7 млрд рублей, до конца года ожидается сокращение этой суммы ещё на 3 млрд рублей.

«Более того, на текущий момент 80% туроператоров погасили большую часть своих долгов прошлого года, а 50% — полностью выполнили свои обязательства перед туристами», — сказала Догузова.

Пока не выполнены обязательства по странам Юго-Восточной Азии, Китаю и Европе. Эти государства ещё закрыты. Прошлогодние долги по Турции должны быть почти закрыты к концу года, как и обязательства за текущий год.

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