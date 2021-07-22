Таганрог, Ростовская область, 22 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Ростовской области ждут новый трамвай, изготовленный в рамках модернизации трамвайной сети Таганрога. Вагон встретят в приморском городе к концу недели, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Новый низкопольный трамвай оснащён автоинформатором, аппаратом по продаже разовых проездных билетов, информационным табло, системами видеонаблюдения и подсчёта пассажиров, возможностью зарядки смартфонов. В вагоне 166 пассажирских мест, включая 33 сидения.

Запустить обновлённые трамваи планируется в сентябре.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит 10 млрд рублей. Проект реализует компания «Синара».