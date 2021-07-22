Москва, 22 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Российское законодательство позволяет наказывать лиц, распространяющих недостоверные сведения о вакцинации от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сейчас уже действуют определенные нормы закона, которые позволяют наказывать за распространение фейков, способных спровоцировать такие нежелательные общественные процессы. Уже сейчас есть такие положения в законе», — сказал Песков.

Он также не стал комментировать инициативу зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова, который призвал ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации от COVID-19 по немедицинским показаниям.