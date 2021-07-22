Пекин, , 13:37 — REGNUM Посольство Индонезии в Китае подтвердило, что индонезийские граждане не пострадали от наводнения в городе Чжэнчжоу, сообщает Republika.

Наводнение Hans

В посольстве не упомянули о количестве граждан Индонезии, проживающих в Чжэнчжоу. До пандемии в городе проживали сотни индонезийских граждан, преимущественно студенты.

Напомним, число погибших в результате наводнения в Чжэнчжоу достигло 25 человек. Около 1,24 млн человек в провинции Хэнань пострадали в результате наводнения, и около 164 710 жителей были эвакуированы в безопасные места.

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