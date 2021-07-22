Осло, 22 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, в Норвегии чтят память жертв теракта, произошедшего в Осло и детском лагере на острове Утёйа ровно десять лет назад. По случаю годовщины трагических событий премьер-министр страны Эрна Сульберг выступила с речью, в которой подчеркнула, что Андрес Брейвик устроил кровавую резну по политическим мотивам. Об этом сообщило новостное агентство Швеции ТТ.

Miljøstiftelsen ZERO Эрна Сульберг

«Мы не должны оставлять ненависть без ответа», — заявила Сульберг в ходе поминальной службы.

«Это был политически мотивированный террористический акт, направленный против Рабочей партии, Молодежного союза Рабочей партии и их идей», — добавила премьер-министр.

В 19:00 по местному времени колокола мэрии Осло прозвенят 77 раз, именно столько человек, большинство из которых были дети, погибли в результате теракта 22 июля 2011 года.