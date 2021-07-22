Москва, , 13:33 — REGNUM Благодаря законотворческой инициативе главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова неплательщиков алиментов бывшим супругам строго накажут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила юрист по семейному праву Лариса Феттер:

Ребенок Ostrana.ru

«По законопроекту, за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов предусмотрено наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тыс. рублей штрафа. Это справедливо и разумно. Сейчас такие меры ответственности есть только за неуплату алиментов детям.

А ведь право на своё содержание имеют также:

супруга или бывшая супруга во время беременности и до достижения общим ребёнком возраста 3 лет;

нуждающийся бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом до достижения им совершеннолетия;

нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака.

В настоящее время норма, обязывающая платить супругам — есть, а ответственность за неуплату фактически отсутствует. Раньше запрет на выезд за границу РФ довольно эффективно боролся с долгами. Но в пандемию объем международных поездок сократился в десятки раз, и эта мера потеряла свою действенность. К сожалению, людей, которые уклоняются от выплаты алиментов — миллионы.

Они находят лазейки, скрывают доход и имущество, сами скрываются — делают всё чтобы избежать исполнения обязанностей. Необходимы работающие механизмы. Как показывает практика — реальные сроки и значительные штрафы — то, что надо. А кроме наказаний нужно менять отношение к алиментам в обществе в целом.

Их недопустимо воспринимать как помощь, которую нужно просить, как некую малозначительную опцию. Это должна быть главная обязанность отдельно проживающего родителя — безусловная, бесспорная. И неисполнение её должно быть приравнено к преступлениям против жизни.

Ведь по сути — именно так и есть. Не платишь алименты — подвергаешь риску не справиться с жизненно необходимыми расходами. Здесь не должно быть лазеек для уклонения. И законы должны ужесточаться в этой сфере, судя по объему долгов».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов предусматривается наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тыс. рублей штрафа, разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Вместе с тем, председатель Ростовской областной коллегии адвокатов Надежда Швырева считает, что именно отсутствие жесткой позиции государства в отношении должников по алиментам, позволяет им уклоняться от исполнения решения суда.

Читайте также: Стоит ли вводить арест для злостных неплательщиков алиментов в РФ?