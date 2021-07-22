Бишкек, , 13:31 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты выразили недовольство качеством работы министерства иностранных дел в сфере защиты киргизских трудовых мигрантов, работающих в России.

Трудовые мигранты Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

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По словам депутата Айбека Осмонова, ежедневно из России депортируют обратно в Киргизии до 300 киргизстанцев.

«Мигранты жалуются на то, что дипломаты не оказывают им помощи в решении возникающих проблем. То есть получается, что трудовые мигранты интересны только своими денежными переводами», — констатировал он.

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