Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону дорожные службы приступили к укладке асфальта на мосту, расположенном в створе улицы Малиновского. Это означает, что в ближайшее время будет открыто движение по одной из полос путепровода.

Rostov-gorod.ru Мост на улице Малиновского

«На путепроводе Малиновского дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Планируем 30 июля возобновить движение автотранспорта по мосту, при этом работы по реконструкции объекта продолжатся», — написал донской губернатор Василий Голубев в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мосту, который много лет находился в аварийном состоянии, предполагается запустить с 1 августа. Полностью завершить реконструкцию путепровода планируется 10 декабря 2021 года.