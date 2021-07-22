Москва, 22 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2021 года Краснодарский край лидирует по количеству проданных пикапов на вторичном авторынке. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Petr Magera Автомобиль УАЗ «Пикап»

Всего за отчетный период в России было куплено 15 378 подержанных пикапов. Это на 20% больше, чем было продано в прошлом году. В Краснодарском крае за это время было реализовано 828 пикапов с пробегом — на 34% больше, чем год назад.

Вторым по ёмкости рынком сбыта подержанных пикапов стала Москва. Здесь за пять месяцев 2021 года было перепродано 694 таких авто, что на 13,4% больше в годовом сравнении. Тройку лидеров замыкает Иркутская область с результатом 586 проданных пикапов с пробегом (+21%).

Напомним, за январь — июнь 2021 года на российском авторынке было продано 4223 пикапа. При этом самой популярной моделью пикапа в России по итогам отчетного периода стал УАЗ «Пикап».

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