Названы регионы — лидеры в России по продажам пикапов с пробегом
Москва, 22 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2021 года Краснодарский край лидирует по количеству проданных пикапов на вторичном авторынке. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».
Всего за отчетный период в России было куплено 15 378 подержанных пикапов. Это на 20% больше, чем было продано в прошлом году. В Краснодарском крае за это время было реализовано 828 пикапов с пробегом — на 34% больше, чем год назад.
Вторым по ёмкости рынком сбыта подержанных пикапов стала Москва. Здесь за пять месяцев 2021 года было перепродано 694 таких авто, что на 13,4% больше в годовом сравнении. Тройку лидеров замыкает Иркутская область с результатом 586 проданных пикапов с пробегом (+21%).
Напомним, за январь — июнь 2021 года на российском авторынке было продано 4223 пикапа. При этом самой популярной моделью пикапа в России по итогам отчетного периода стал УАЗ «Пикап».
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