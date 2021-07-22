Москва, , 13:29 — REGNUM Отношение Кремля к иску в ЕСПЧ по Украине не стоит рассматривать в отрыве от самого иска. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Разумеется, отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации», — сказал Песков.

По его словам, Россия не имеет реакции ЕСПЧ по ряду вопросов, «и в рамках, опять же, тех норм, которые установлены в этой организации, Россия предпринимает действия».

Песков отметил, что ЕСПЧ нередко выносит решения по разным вопросам, «часто реагирует на те или иные события, но также часто и не реагирует на иные события, где такая реакция чрезвычайно важна».

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что Владимир Путин «говорил весьма и весьма негативно о процессах, которые сейчас происходят в Украине, и конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы».