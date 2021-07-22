Киев, , 13:32 — REGNUM Украина не принимала участия в подготовке договоренностей между США и Германией, касающихся функционирования газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко 22 июля в комментарии информационному агентству УНИАН.

Сварка труб для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 / Thomas Eugster

«Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договорённостей США и Германии», — отметил он.

Чиновник добавил, что Украина продолжает диалог со всеми партнёрами с целью уменьшить последствия запуска газопровода.

«Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз «Северного потока — 2», — подытожил представитель МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обсуждать сделку с США и Германией, поскольку существует «много вопросов» по её условиям.

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