Киев, 22 июля 2021, 13:32 — REGNUM Украина не принимала участия в подготовке договоренностей между США и Германией, касающихся функционирования газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко 22 июля в комментарии информационному агентству УНИАН.
Чиновник добавил, что Украина продолжает диалог со всеми партнёрами с целью уменьшить последствия запуска газопровода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обсуждать сделку с США и Германией, поскольку существует «много вопросов» по её условиям.
Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба: У Украины много вопросов к ФРГ и США по «Северному потоку — 2»